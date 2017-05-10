Подать заявление на получение загранпаспорта можно через портал Госуслуг

Это исключает личное посещение подразделений УВМ УМВД или звонки туда. УМВД России по Тверской области напоминает, что заявление о выдаче заграничного паспорта, как старого образца, так и нового поколения, может быть подано и в электронном виде, с использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг. Получение государственной услуги по выдаче заграничного паспорта в электронном виде [...]

https://tverigrad.ru/publication/podat-zayavlenie-na-poluchenie-zagranpasporta-mozhno-cherez-portal-gosuslug-2

Это исключает личное посещение подразделений УВМ УМВД или звонки туда.

УМВД России по Тверской области напоминает, что заявление о выдаче заграничного паспорта, как старого образца, так и нового поколения, может быть подано и в электронном виде, с использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

Получение государственной услуги по выдаче заграничного паспорта в электронном виде имеет ряд преимуществ. К примеру, при подаче заявления на получение загранпаспорта старого образца сроком действия 5 лет законодательством предусмотрено получение паспорта непосредственно в день предоставления гражданином оригиналов документов, из чего следует, что гражданин посещает подразделение всего один раз.

При подаче заявления на получение заграничного паспорта нового поколения сроком действия 10 лет (биометрический) срок оказания госуслуги может быть сокращен.

И в первом, и во втором случае рассмотрение заявления осуществляется вне зависимости от явки гражданина в подразделение.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0