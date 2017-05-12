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Подать заявление на получение справки о наличии или отсутствии судимости можно через интернет

Сделать это можно через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Информационный центр регионального управления МВД России предлагает гражданам для получения справки о наличии либо отсутствии судимости подать заявление в электронном виде.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

  • возможность подать заявление, не выходя из дома (с работы) в удобное для вас время;
  • личное присутствие будет необходимо только при получении справки;
  • сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в два раза - до 10 дней.

Где можно зарегистрироваться:

  • самостоятельно - с домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть Интернет.
  • непосредственно в ИЦ УМВД России по Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Мира, д. 1/70 (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru - вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4822) 32-93-06, 32-95-80.

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