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Подать заявление на получение справки о наличии или отсутствии судимости можно через интернет
Сделать это можно через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Информационный центр регионального управления МВД России предлагает гражданам для получения справки о наличии либо отсутствии судимости подать заявление в электронном виде.
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
- возможность подать заявление, не выходя из дома (с работы) в удобное для вас время;
- личное присутствие будет необходимо только при получении справки;
- сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в два раза - до 10 дней.
Где можно зарегистрироваться:
- самостоятельно - с домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть Интернет.
- непосредственно в ИЦ УМВД России по Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Мира, д. 1/70 (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru - вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4822) 32-93-06, 32-95-80.
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