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Полиция просит помощи в опознании мужчины, которого пять лет назад в Тверской области сбил поезд
Личность погибшего до сих пор не установлена.
ЛО МВД России на станции Тверь устанавливает личность человека, труп которого 7 сентября 2012 года на перегоне Редкино – Тверь насмерть сбил поезд.
Приметы: около 40 лет, рост 168 см, плотного телосложения, волосы темные короткие.
Был одет в черную кофту-толстовку с надписью на передней левой стороне «INDIANA UNIVERSITY ROWING» с карманами и воротом на змейке, зеленую футболку с горизонтальными полосами оранжевого, черного и белого цветов, белую майку и темно-синие джинсы.
На левой руке погибшего имелся ремешок от часов из черной ткани. Также при себе был черный зонт в чехле черного цвета, а также черная болоньевая сумка размером 25 на 20 см на застежке-змейке. В сумке была темно-синяя куртка-ветровка на змейке с надписью на передней левой стороне «ОН».
Всех, кому что-либо известно о погибшем, просим сообщить в ЛО МВД России на станции Тверь по телефонам: 8 (4822) 41-32-09, 32-03-37, 41-39-62 или 8-920-693-11-83.
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"Личность погибшего до сих пор не установлена."
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