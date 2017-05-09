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После фейерверка жители Твери смогут уехать домой на автобусах и троллейбусах

9 мая время работы муниципального общественного транспорта будет продлено до 23:30.

После праздничного фейерверка транспорт подадут на ближайшие к площади Победы остановки. После окончания салюта в честь Дня Победы автобусы и троллейбусы подъедут следующие остановки в центре города:

- Тверская площадь
- Речной вокзал

Время отправления и конечные пункты указаны в таблице ниже.

На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери.

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Комментарии: 1
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А в обычный день почему нет такого расписания???По идее положено с 5и утра до 1у ночи работать ОТ.Или как маршрутки - только в выгодное время...С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!! братцы и сёстры!

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