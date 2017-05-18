Правительство поддержало легализацию продаж алкоголя в интернете

Кабмин подготовил положительный отзыв на законопроект о снятии запрета с дистанционной торговли спиртным. Правительство поддержало легализацию дистанционных продаж алкоголя в интернете, следует из отзыва на соответствующий законопроект, который подписан руководителем аппарата Сергеем Приходько, сообщают «Известия». Из него следует, что внесенный в Госдуму в июне 2016 года проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота [...]

https://tverigrad.ru/publication/pravitelstvo-podderzhalo-legalizaciyu-prodazh-alkogolya-v-internete

Кабмин подготовил положительный отзыв на законопроект о снятии запрета с дистанционной торговли спиртным.

Правительство поддержало легализацию дистанционных продаж алкоголя в интернете, следует из отзыва на соответствующий законопроект, который подписан руководителем аппарата Сергеем Приходько, сообщают «Известия».

Из него следует, что внесенный в Госдуму в июне 2016 года проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» поддерживается при условии его доработки. Ранее Минэкономразвития согласовало отзыв правительства на проект поправок.

Проект закона предлагает ввести новый вид лицензирования — на розничную продажу алкоголя дистанционным способом. Полномочия по выдаче закрепляются за Росалкогольрегулированием.

В отзыве правительства подчеркивается, что принятие законопроекта позволит представителям малого и среднего бизнеса в сфере производства алкогольной продукции напрямую коммуницировать с конечным потребителем.

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