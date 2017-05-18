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Правительство поддержало легализацию продаж алкоголя в интернете
Кабмин подготовил положительный отзыв на законопроект о снятии запрета с дистанционной торговли спиртным.
Правительство поддержало легализацию дистанционных продаж алкоголя в интернете, следует из отзыва на соответствующий законопроект, который подписан руководителем аппарата Сергеем Приходько, сообщают «Известия».
Из него следует, что внесенный в Госдуму в июне 2016 года проект поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» поддерживается при условии его доработки. Ранее Минэкономразвития согласовало отзыв правительства на проект поправок.
Проект закона предлагает ввести новый вид лицензирования — на розничную продажу алкоголя дистанционным способом. Полномочия по выдаче закрепляются за Росалкогольрегулированием.
В отзыве правительства подчеркивается, что принятие законопроекта позволит представителям малого и среднего бизнеса в сфере производства алкогольной продукции напрямую коммуницировать с конечным потребителем.
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