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Представители молодежной и профсоюзной организаций КАЭС посетили Ригодищенскую школу-интернат

Помогать воспитанникам детских домов на Калининской АЭС давно стало традицией.

На этот раз для ребят были организованы соревнования по фрироупу*. Каждый смог посоревноваться в ловкости, спортивной сноровке и выносливости. В подарок школе-интернату молодые атомщики привезли так необходимые футбольные мячи, волейбольную сетку, теннисные ракетки и другой спортинвентарь.

Президент МОО КАЭС Антон Гарай отметил: «Важна не только материальная помощь, но и общение с детьми. Ежегодно мы проводим много мероприятий для воспитанников детских домов - это различные соревнования, конкурсы, благотворительные акции. Наше участие в деле образования и воспитания подрастающего поколения усиливает результат педагогической работы и позволяет надеяться, что воспитанники интерната смогут успешно проявить себя и социализироваться в современном обществе».

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ригодищенская школа-интернат» находится в деревне Ригодищи Бологовского района. В настоящее время в ней проживают 50 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет.

*Фрироуп – это преодоление дистанций, созданных на деревьях или искусственных опорах из веревок, досок, покрышек.

Р*

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