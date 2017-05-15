Представители стран мира обсудят в Твери борьбу с терроризмом

С 23 по 25 мая в столице Верхневолжья будет проходить VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Одной из тем станет борьба с международным терроризмом. Участниками встречи станут секретари Советов безопасности, министры, помощники глав государств и премьер-министров по нацбезопасности, руководители спецслужб, российскую делегацию возглавит Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Как отметил губернатор Тверской области Игорь [...]

https://tverigrad.ru/publication/predstaviteli-stran-mira-obsudyat-v-tveri-borbu-s-terrorizmom

С 23 по 25 мая в столице Верхневолжья будет проходить VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Одной из тем станет борьба с международным терроризмом.

Участниками встречи станут секретари Советов безопасности, министры, помощники глав государств и премьер-министров по нацбезопасности, руководители спецслужб, российскую делегацию возглавит Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, принимая специалистов многих стран мира, Тверская область вносит свой вклад в поиск решений в сфере глобальной безопасности.

В рамках международной встречи пройдут «круглые столы», где будут рассматриваться задачи в борьбе с международным терроризмом, проблемы противодействия «цветным революциям», а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, участники встречи обсудят роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Запланированы также двусторонние и многосторонние совещания глав делегаций.

Подобные встречи проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. В прошлом году международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходила в Грозном. Участие в ней приняли представители 75 государств.

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