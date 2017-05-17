Проект из Тверской области претендует на архитектурную премию «АрхиWood-2017»

Экспертный совет премии «АрхиWood» определил шорт-лист 2017 года. В него вошел проект из Тверской области «Дом художников». Самая серьезная борьба по традиции разворачивается в самой главной номинации премии – «Загородный дом». В этом году в финал вышли пять объектов, среди которых – проект Владимира Кузьмина и Николая Калошина «Дом художников» (Тверская область, Бологовский район, Кафтинский городок). [...]

https://tverigrad.ru/publication/proekt-iz-tverskojj-oblasti-pretenduet-na-arkhitekturnuyu-premiyu-arkhiwood-2017

Экспертный совет премии «АрхиWood» определил шорт-лист 2017 года. В него вошел проект из Тверской области «Дом художников».

Самая серьезная борьба по традиции разворачивается в самой главной номинации премии – «Загородный дом». В этом году в финал вышли пять объектов, среди которых – проект Владимира Кузьмина и Николая Калошина «Дом художников» (Тверская область, Бологовский район, Кафтинский городок).

Отправной точкой для проектирования стало желание заказчика сохранить традиционный деревенский дом середины прошлого века. Поскольку семье требовалась значительная площадь, было решено пристроить новый объем к восстановленному строению. В итоге новый дом стал продолжением старого.

Двухэтажный объем сруба вытянулся на 36 метров. Старый фасад был максимально сохранен, что позволило дому остаться частью ансамбля на своей улице. Новый фасад выходит на сторону реки. Стеклянные витражи «в пол» раскрывают его в природу, а намеренно «небрежно» оборванные выпуски бревен придают объему дополнительную динамику. Боковые фасады прорезаны множеством волоковых окошек. Это создает «спонтанную» композицию на фасаде и интересную игру света внутри дома.

Конкуренцию тверскому проекту составят зимний дом с баней Дениса Чернова и Татьяны Панченко, «Дом у моря» (бюро «Хвоя»), дом Иосифа Бельмана и Владимира Шорохова и «жилой павильон» Дмитрия Овчаров.

Народное интернет-голосование стартовало 16 мая на официальном сайте премии. Итоги премии «АрхиWood-2017» будут подведены в июне.

«АрхиWood» – ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. Вручение премии состоялось впервые в 2010 году. В экспертный совет и жюри премии входят как известные российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, строительства, дизайна. Это единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.

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