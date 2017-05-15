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Прокуратура на месяц закрыла одну из тверских рюмочных
Поводом стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Прокуратура Московского района Твери проверила деятельность рюмочной «Малиновка», расположенной на проспекте Победы, 44. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Это нарушение сроков годности пищевых продуктов, отсутствие медицинских книжек персонала, правил мытья сырья и инвентаря, товарного соседства продуктов питания и другие.
По результатам проверки в отношении юридического лица – ООО «На Брудершафт», осуществляющего деятельность на объекте общественного питания, возбуждено дело по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
«Московским районным судом, с учетом позиции представителя прокуратуры, ООО "На Брудершафт" назначено наказание в виде приостановлении деятельности на месяц», – сообщили в прокуратуре Тверской области.
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