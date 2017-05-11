«Прямой разговор» о регистрации автомобилей в Тверской области

На вопросы наших читателей ответит заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева. Прямая трансляция из радиостудии на Твериград.ру начнется 12 мая в 10:00. За разговором можно будет не только следить, но и участвовать в нем. Свои вопросы по регистрации автомобилей и получению водительского удостоверения вы можете оставить в нашей группе «Вконтакте», [...]

https://tverigrad.ru/publication/pryamojj-razgovor-o-registracii-avtomobilejj-v-tverskojj-oblasti

На вопросы наших читателей ответит заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева.

Прямая трансляция из радиостудии на Твериград.ру начнется 12 мая в 10:00. За разговором можно будет не только следить, но и участвовать в нем.

Свои вопросы по регистрации автомобилей и получению водительского удостоверения вы можете оставить в нашей группе «Вконтакте», а также задать их в прямом эфире «Пилот-радио» на 102.7 фм, позвонив по телефону 8 (4822) 330-777.

Кроме того свои вопросы вы можете задавать уже сейчас, в комментария к этой публикации.

Присоединяйтесь!







Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0