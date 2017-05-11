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«Прямой разговор» о регистрации автомобилей в Тверской области
На вопросы наших читателей ответит заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД по Тверской области Любовь Чернобаева.
Прямая трансляция из радиостудии на Твериград.ру начнется 12 мая в 10:00. За разговором можно будет не только следить, но и участвовать в нем.
Свои вопросы по регистрации автомобилей и получению водительского удостоверения вы можете оставить в нашей группе «Вконтакте», а также задать их в прямом эфире «Пилот-радио» на 102.7 фм, позвонив по телефону 8 (4822) 330-777.
Кроме того свои вопросы вы можете задавать уже сейчас, в комментария к этой публикации.
Присоединяйтесь!
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