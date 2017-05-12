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Пяти тысячам тверских детей подарили сладости
Тверская епархия РПЦ провела благотворительную акцию по раздаче сладостей компании «Марс» для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В течение 20 дней наборы с шоколадками и конфетами получили более пяти тысяч детей разного возраста, проживающие в Твери, Ржеве, Лихославле, Старице, Удомле, Калининском и Спировском районах Верхневолжья.
Благотворительная помощь была оказана в рамках взаимодействия Тверской епархии с Фондом продовольствия «Русь», который на постоянной основе сотрудничает с Русской Православной Церковью.
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