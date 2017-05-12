Пяти тысячам тверских детей подарили сладости

Тверская епархия РПЦ провела благотворительную акцию по раздаче сладостей компании «Марс» для детей из многодетных и малообеспеченных семей. В течение 20 дней наборы с шоколадками и конфетами получили более пяти тысяч детей разного возраста, проживающие в Твери, Ржеве, Лихославле, Старице, Удомле, Калининском и Спировском районах Верхневолжья. Благотворительная помощь была оказана в рамках взаимодействия Тверской епархии [...]

https://tverigrad.ru/publication/pyati-tysyacham-tverskikh-detejj-podarili-sladosti

Тверская епархия РПЦ провела благотворительную акцию по раздаче сладостей компании «Марс» для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В течение 20 дней наборы с шоколадками и конфетами получили более пяти тысяч детей разного возраста, проживающие в Твери, Ржеве, Лихославле, Старице, Удомле, Калининском и Спировском районах Верхневолжья.

Благотворительная помощь была оказана в рамках взаимодействия Тверской епархии с Фондом продовольствия «Русь», который на постоянной основе сотрудничает с Русской Православной Церковью.

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