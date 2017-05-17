Реплики, клоны, копии: чем опасна покупка подделок

Мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть. Но это невозможно: подделку моментально вычисляют. Покупая «люксовые» часы за 3 доллара, мы рискуем своей репутацией, а также бюджетом и здоровьем. Рассказываем, как не совершить ошибку. Шесть причин не покупать часы-подделку • Ненадежный механизм Сердце часов – механизм. Мастерам часового искусства мы платим за его высокотехнологичность, надежность и [...]

https://tverigrad.ru/publication/repliki-klony-kopii-chem-opasna-pokupka-poddelok

Мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть. Но это невозможно: подделку моментально вычисляют. Покупая «люксовые» часы за 3 доллара, мы рискуем своей репутацией, а также бюджетом и здоровьем. Рассказываем, как не совершить ошибку.

Шесть причин не покупать часы-подделку

• Ненадежный механизм

Сердце часов – механизм. Мастерам часового искусства мы платим за его высокотехнологичность, надежность и точность. А в поддельных часах-игрушках заключены самые простые, собранные на коленке механизмы с очень маленьким сроком жизни.

• Никаких гарантий

У подделок в принципе не бывает гарантийного обслуживания: слепил и забыл. В то же время официальные дилеры дают до 3 лет гарантии в зависимости от бренда.

• Ужасный внешний вид

Красивые фото в сети – приманка, снимки оригинальных часов, украденные из оригинальных каталогов. Покупка будет выглядеть иначе.

• Небезопасно для здоровья

В подпольном производстве используются только самые дешевые материалы. Поэтому корпус часов разваливается на части, ремешок рвется, а на запястье остается красное аллергическое пятно.

• Статус под угрозой

Известно, что часы являются показателем социального статуса. Этот аксессуар способен многое рассказать о человеке, его образе жизни, взглядах, интересах и увлечениях. А о чем скажет неубедительная копия?

• Деньги на ветер

Многие копии стоят недешево. Самое важное, что вам нужно знать: за эту же сумму можно купить настоящие часы. Да, возможно, это будет не та модель, с которой отвратительно скопирован китайский сувенир. Но оригинал, который вы выберете, будет служить вам долго. И не подведет.

Скоро мы подготовим путеводитель по бюджетным и качественным брендам часов. А пока 4 совета для тех, кто хочет обезопасить себя от покупки подделки:

1. Внимательно читайте описание модели. Вот какие формулировки должны вас насторожить: «реплика», «оригинальная копия», «клон». Это маркетинговые уловки подпольного китайского производства. Не существует «оригинальных копий» часов! Люксовые бреды не собирают свои изделия «на другом заводе»!

2. Обратите внимание на цену. У всех известных брендов есть единая установленная стоимость на каждую из моделей. В интернете масса предложений такого типа: «скидка 50%», «G-Shock за 700 рублей» и т. д. Таких цен нет и быть не может. Ваш ориентир – информация официального дилера.

3. Кстати, многие из часовых брендов вообще не ведут продажи в интернете. Заходите на сайт, ищите список авторизованных точек продаж, приходите в бутик – и покупайте оригинал.

4. Если есть возможность, возьмите «реплику» в руки и рассмотрите. В большинстве случаев многофункциональность таких часов – бутафория. Кнопки не будут нажиматься, головки – вертеться, краска будет лежать неровно, а ремешок (из кожзама) будет прошит криво.

Сотрудники сети салонов «Интерчас» с большой любовью относятся к часам, испытывают неуважение к китайским подделкам и рады помочь покупателям сделать осознанный выбор. Сеть выступает официальным дилером TAG Heuer, Longines, RADO, Frederique Constant, Tissot, Maurice Lacroix, Certina, Hamilton и других брендов. На сайте interchas.ru представлен полный каталог компании.

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