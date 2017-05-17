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Сдать участок трассы М-11 от Твери до Московской области планируется до лета 2018 года

Участок скоростной трассы М-11 в Конаковском районе планируется ввести в эксплуатацию до начала летнего периода 2018 года. Вопрос обсуждался 16 мая на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Сейчас ускоряемся, чтобы уже в следующий туристический сезон к нам могли приезжать гости по скоростной дороге от Москвы до Твери примерно за 1,5 часа. Транспортная доступность повышает рейтинг области и статус на федеральном уровне», – прокомментировал Игорь Руденя это решение в ходе общения с журналистами.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо продумать вопрос обустройства заправочных комплексов на участке, проходящем по территории области.

«Кроме того, в регионе должна появиться площадка «Покупай тверское» с заправкой сразу после пересечения границы с Московской областью. Это возможности малого бизнеса в развитии индустрии гостеприимства и поток инвестиций в регион», – обозначил Игорь Руденя.

Вопрос досрочного ввода в эксплуатацию участка от Москвы до Твери обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина и Губернатора Тверской области Игоря Рудени в прошлом году.

Необходимая для автомобилистов инфраструктура на М-11 в Тверской области создается при участии компаний «Роснефть» и «Российские автомобильные дороги», с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

Строительство магистрали М-11 идет в Тверской области с 2011 года. Первый участок скоростной трассы – обход Вышнего Волочка – был открыт в 2014 году.

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