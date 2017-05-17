Спорт
Шахматные композиторы Твери завоевали все медали первенства области
В тверской ДЮСШ «Лидер» на улице Достоевского-10А завершилось первенство области по решению шахматных композиций среди юношей и девушек до 19 лет.
Задачи и этюды решали 12 шахматных композиторов из Твери и Кимр. По итогам четырех туров все места на пьедестале почета заняли хозяева соревнований. Обладателем золота региональной пробы стал Иван Лебедев. Серебро завоевал Антон Комиссаров. Бронзу – Петр Смирнов.
В турнире приняли участие две девушки. Лучшей из них стала 12-летняя Екатерина Суркова, которая финишировала на почетном четвертом месте.
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