Тверские шахматные композиторы Викторов и Мукосеев завоевали бронзу Европы

12 – 15 мая в Риге (Латвия) состоялся 13-й чемпионат Европы по решению шахматных задач и этюдов. В конференц-зале отеля Radisson Blu Daugava первенство в личном и командном зачете среди мужчин оспаривали 68 решателей из 14 стран. За интеллектуальную корону вместе с хозяевами спорили представители России, Литвы, Республики Беларусь, Украины, Великобритании, Польши, Сербии, Нидерландов, Словакии, [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-shakhmatnye-kompozitory-viktorov-i-mukoseev-zavoevali-bronzu-evropy

12 – 15 мая в Риге (Латвия) состоялся 13-й чемпионат Европы по решению шахматных задач и этюдов.

В конференц-зале отеля Radisson Blu Daugava первенство в личном и командном зачете среди мужчин оспаривали 68 решателей из 14 стран. За интеллектуальную корону вместе с хозяевами спорили представители России, Литвы, Республики Беларусь, Украины, Великобритании, Польши, Сербии, Нидерландов, Словакии, Словении, Финляндии, Германии и Греции. В программу чемпионата по традиции вошло шесть туров с максимальным набором – 90 очков.

В составе сборной России выступали четыре шахматных композитора, два из Твери – действующий чемпион страны, гроссмейстер Анатолий Мукосеев и международный мастер Евгений Викторов. Они и стали лучшими среди россиян. Викторов набрал 75 очков и занял в итоговой турнирной таблице 9-е место. Мукосеев с 72 очками в своем активе финишировал на 16-й позиции.

В командном зачете набранная сумма баллов позволила тверские решателям и их партнерам Даниле Павлову из Волгограда и Дмитрию Плетневу из Москвы подняться на третью ступень пьедестала почета и завоевать бронзовый кубок. Победу одержала сборная Польши. Серебро досталось Сербии.

– После двухлетнего перерыва сборная России вернулась на европейский подиум. По большому счету этот шаг вперед и, конечно, успех, – отметил в интервью порталу Tverigrad.ru Анатолий Мукосеев. – Однако, не скрою, в личном первенстве мы рассчитывали подняться гораздо выше. Чувствуется, что только набираем спортивную форму, ведь главный старт сезона-2017 у нас еще впереди.

Впереди чемпионат мира по решению шахматных задач и этюдов, который пройдет в начале августа в Дрездене (Германия). Анатолий Мукосеев как действующий чемпион России уже обеспечил себе путевку на главный турнир года, Евгений Викторов пока один из кандидатов в национальную сборную.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0