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Шестнадцать секунд славы: видео марша тверских суворовцев во время генеральной репетиции парада Победы в Москве

На параде наша «коробка» будет четвертой по счету: сначала по Красной площади пройдет военно-музыкальное училище, затем рота почетного караула и Московское суворовское училище.

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. 9 Мая в этом традиционно грандиозном и великом событии примут участие и 140 воспитанников Тверского суворовского военного училища.

Видео марша тверских суворовцев опубликовал телеканал «Russia Today». «Коробка» ребят слаженно чеканит шаг по Красной площади. На видео суворовцы видны лишь 16 секунд (на записи с 24:42 по 24:58).

Напомним, что на данный момент в училище проходят обучение более 500 суворовцев, большинство - из Твери и Тверской области. В 2017 году Тверское СВУ отпразднует свое 74-летие.

Для справки: тверские суворовцы участвовали в параде в Москве начиная с 1945 года. С 1995 по 2013 годы суворовцев (ни тверских, ни московских) в параде не задействовали, и лишь три года назад, когда министром обороны России стал Сергей Шойгу, ребят вернули в почетный строй войск на Красной площади.

Видео: RT на русском

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