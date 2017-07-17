СК проверяет информацию о долгах по зарплате перед работниками завода в Тверской области

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет начал проверку по информации о долгах по зарплате перед работниками ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ). По результатам проверки, проведенной прокуратурой после коллективного обращения сотрудников, в суд были направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 160 тысяч рублей. - Бежецким межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной [...]

https://tverigrad.ru/publication/sk-proveryaet-informaciyu-o-dolgakh-po-zarplate-pered-rabotnikami-zavoda-v-tverskojj-oblasti

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет начал проверку по информации о долгах по зарплате перед работниками ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ). По результатам проверки, проведенной прокуратурой после коллективного обращения сотрудников, в суд были направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 160 тысяч рублей.

- Бежецким межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.