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СК проверяет информацию о долгах по зарплате перед работниками завода в Тверской области
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственный комитет начал проверку по информации о долгах по зарплате перед работниками ООО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» (БОЭЗ). По результатам проверки, проведенной прокуратурой после коллективного обращения сотрудников, в суд были направлены заявления о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 160 тысяч рублей.
- Бежецким межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.
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И какой толк. Это всё безрезультатно. Проверено но собственном опыте по поводу "ТАГРО".