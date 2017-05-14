Скандал на футбольном поле: в Кимрах не удалось доиграть матч чемпионата области

13 мая в Кимрах в рамках 3-го тура чемпионата Тверской области по футболу среди команд высшей лиги местная «Звезда» принимала «Урожай» из поселка Мирный Торжокского района. В первом тайме после розыгрыша штрафного гости открыли счет. После перерыва кимрская «Звезда» провела ряд замен и большими силами пошла вперед, пытаясь переломить ход встречи. При этом действовали хозяева [...]

https://tverigrad.ru/publication/skandal-na-futbolnom-pole-v-kimrakh-ne-udalos-doigrat-match-chempionata-oblasti

13 мая в Кимрах в рамках 3-го тура чемпионата Тверской области по футболу среди команд высшей лиги местная «Звезда» принимала «Урожай» из поселка Мирный Торжокского района.

В первом тайме после розыгрыша штрафного гости открыли счет. После перерыва кимрская «Звезда» провела ряд замен и большими силами пошла вперед, пытаясь переломить ход встречи. При этом действовали хозяева довольно жестко. И на 60-й минуте главный арбитр встречи Павел Мельников за второе предупреждение показал нападающему «Звезды» Сергею Сучкову красную карточку.

Решение судьи вызвало неадекватную реакцию со стороны одного из игроков кимрской команды, который даже пытался вырвать свисток у арбитра.

В результате судейская бригада приняла решение завершить матч, так и не доиграв его до конца, и увела команды с поля.

Как сообщили порталу Tveriugrad.ru в федерации футбола Тверской области, инцидент в игре 3-го тура в Кимрах будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК 17 или 18 мая. Скорее всего, «Звезде» будет засчитано техническое поражение, а к игроку, который напал на судью,применены дисциплинарные санкции, в соответствии с регламентом чемпионата.

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