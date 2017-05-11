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Сколько в Твери зарабатывают прокуроры
На сайте областной прокуратуры опубликованы сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2016 год.
Годовой доход прокурора Тверской области Вячеслава Росинского составил 3,8 млн рублей. Он имеет в собственности земельный участок (2213 кв. м), жилой дом (357,9 кв. м), квартиру (113,7 кв. м), а также автомобиль Mersedes-Benz. Супруга Вячеслава Росинского владеет двумя квартирами (126 и 68,5 кв. м), машиноместом и автомобилями Toyota Land Cruiser Prado и Реugeot Expert.
Первый заместитель прокурора Тверской области Александр Семенов задекларировал доход в 2,3 млн рублей. Имеет в собственности квартиру (71,4 кв. м) и машиноместо, а также автомобиль Toyota Rav4.
Доход заместителя прокурора Тверской области Дмитрия Коданева в 2016 году составил 2 млн рублей. Он владеет жилым домом (107,1 кв. м), земельным участком (1500 кв. м), 1/2 квартиры общей площадью 68,4 кв. м и машиноместом. В автопарке у него один автомобиль – Renault Koleos.
Зампрокурора Тверской области Сергей Никифоров задекларировал доход в 2,1 млн рублей. Имеет в собственности квартиру (79 кв. м) и автомобиль Ssang Yong Kyron.
Годовой доход прокурора Центрального района Твери Альберта Емельянова составил 1,2 млн рублей. В собственности у него находится 1,3 квартиры площадью 80,2 кв. м, 1/4 квартиры площадью 39,8 кв. м и автомобиль Volkswagen Golf.
Прокурор Заволжского района Твери Андрей Сергеев задекларировал за прошлый год 1 млн рублей. Владеет квартирой (53,7 кв. м) и автомобилем Volkswagen Tiguan.
Доход прокурора Пролетарского района Твери Алексея Королева с 1 января по 31 декабря 2016 года составил 1,2 млн рублей. Имущества в собственности не имеет.
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