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Спасатели доставили в Тверь на вертолете МЧС женщину с острым инфарктом
Пациенту Удомельской ЦРБ потребовалась неотложная помощь.
Днем в субботу, 6 мая, из Твери в Удомлю вылетел вертолет Ка-32А МЧС России с бригадой медиков на борту. Цель полета - оказание неотложной помощи женщине 1971 года рождения, у которой диагностировали острый инфаркт миокарда.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, оказав помощь женщине в Удомельской ЦРБ, врачи приняли решение о ее транспортировке в Тверь. В 14:54 пациентку на вертолете доставили в ОКБ.
Экипажи Ка-32А занимаются транспортировкой медицинских бригад, больных и пострадавших, срочной доставкой медицинских грузов и оборудования, авиаразведкой лесных пожаров и паводковой обстановки. В октябре 2016 года Тверскому авиазвену МЧС России исполнилось пять лет.
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