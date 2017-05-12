Спиртовые настойки просят вернуть в интернет

Минздрав рассматривает корректировку правил продажи таких лекарств. Производители и продавцы спиртовых настоек просят Минздрав вернуть их продажу в интернет. Об этом «Известиям» рассказали представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС), отправившие соответствующее письмо в ведомство. «С целью гармонизации требований и регулирований розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях [...]

https://tverigrad.ru/publication/spirtovye-nastojjki-prosyat-vernut-v-internet

Минздрав рассматривает корректировку правил продажи таких лекарств.

Производители и продавцы спиртовых настоек просят Минздрав вернуть их продажу в интернет. Об этом «Известиям» рассказали представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС), отправившие соответствующее письмо в ведомство.

«С целью гармонизации требований и регулирований розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% избыточным», – говорится в тексте послания, имеющегося в распоряжении издания.

Речь идет о таких средствах, как настойка валерьянки, корвалол, знаменитый «Боярышник» и многих других, чья крепость превышает 30%. Ранее, в проекте правил дистанционной продажи лекарств Минздрава реализация этих средств была запрещена.

В ведомстве пообещали учесть мнение фармакологических компаний и продавцов.

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