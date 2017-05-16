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Три по 100: долгожители Тверской области отмечают свои юбилеи
Вековой юбилей празднуют жительницы трех районов Верхневолжья.
По данным Отделения Пенсионного фонда по Тверской области, в мае четверо долгожительниц отмечают дни рождения.
- По 100 лет исполняется трем женщинам, проживающим в Осташкове, Ржеве, Пеновском районах, - сообщают в пенсионном фонде. - Жительница Твери отмечает 101–й день рождения.
Напомним, что по данным Тверьстата в Твери проживает 419 тысяч 507 человек. На втором месте по численности среди городских округов Ржев (59 тысяч 798). "Бронза" у Вышнего Волочка (47 тысяч 700), от которого немного отстают Торжок (46 тысяч 26) и Кимры (45 тысяч 555).
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