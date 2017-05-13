Туристическая группа из Твери совершила сплав по горным рекам Кавказа

Команда турклуба «Азимут» Тверского государственного технического университета вернулась из экспедиции на Кавказ. За шесть дней 14 участников путешествия совершили сплав по трем горным рекам. Своими впечатлениями поделился руководитель турклуба Алексей Орлов: «Поход вобрал в себя все - солнце, горы, дождь, киль на двойке, радиальный маршрут к древнему монастырю, поездку на обсерваторию, катание со снежников в горнолыжном парке, [...]

https://tverigrad.ru/publication/turisticheskaya-gruppa-iz-tveri-sovershila-splav-po-gornym-rekam-kavkaza

Команда турклуба «Азимут» Тверского государственного технического университета вернулась из экспедиции на Кавказ. За шесть дней 14 участников путешествия совершили сплав по трем горным рекам.

Своими впечатлениями поделился руководитель турклуба Алексей Орлов: «Поход вобрал в себя все - солнце, горы, дождь, киль на двойке, радиальный маршрут к древнему монастырю, поездку на обсерваторию, катание со снежников в горнолыжном парке, купание в горячих источниках и ночной Черкесск. Но, в первую очередь, это, конечно, реки! Разминочная Теберда, Кубань с ее суровой погодой и скальными стенами каньона Аманхит и, конечно, Большой Зеленчук – один из популярнейших водоемов среди туристов-водников».

На трех четырехместных и одном двухместном катамаране команда «Азимута» прошла более десятка порогов третьей категории сложности. Маршрут заявлен на студенческий чемпионат России по спортивному туризму, итоги которого будут подведены в конце 2017 года.

По словам Алексея Орлова, для команды сплав по рекам Кавказа – новый уровень.

«Реки Карелии или Тверской области, пройденные нами ранее, по своей динамичности и загруженности препятствиями не могут сравниться с горными потоками рек Кавказа. Они постоянно держат в напряжении, заставляя ежеминутно маневрировать среди валов, камней и пенных бочек, выбирать линию движения и принимать быстрые решения», – говорит Алексей.

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