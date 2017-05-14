Тверская «Волга» уступила «Спартаку» в Костроме

В воскресенье, 14 мая, тверские футболисты в рамках 23-го тура ФОНБЕТ-Первенства России встретились в Костроме с местным «Спартаком» и уступили с разгромным счетом 0:4. Из-за проблем с финансированием, «Волга» отправилась в этот выезд в день игры. И почти сразу после семи часов в дороге тверские футболисты вышли на поле стадиона «Урожай» в Костроме. Неудивительно, что [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskaya-volga-ustupila-spartaku-v-kostrome

В воскресенье, 14 мая, тверские футболисты в рамках 23-го тура ФОНБЕТ-Первенства России встретились в Костроме с местным «Спартаком» и уступили с разгромным счетом 0:4.

Из-за проблем с финансированием, «Волга» отправилась в этот выезд в день игры. И почти сразу после семи часов в дороге тверские футболисты вышли на поле стадиона «Урожай» в Костроме. Неудивительно, что волжане не смогли долго противостоять одному из лидеров турнирной таблицы в группе «Запад» ПФЛ, ведущему борьбу за бронзу сезона-2016/17.

Первый гол «Спартак» забил уже на десятой минуте. Отличился защитник Валерий Сорокин. На 28-й минуте нападающий Максим Сидоров удвоил преимущество красно-белых. После перерыва на 74-й минуте полузащитник Дмитрий Калабухов довел счет до разгромного. Окончательную точку в матче точным ударом на 76-й минуте поставил полузащитник Алексей Горюшкин.

После 23 проведенных матчей тверская «Волга» имеет в своем активе 16 очков и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Владимира Антипова проведут 21 мая в Твери против подмосковного клуба «Коломна».

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