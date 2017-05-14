Спорт

Тверская «Волга» уступила «Спартаку» в Костроме

В воскресенье, 14 мая, тверские футболисты в рамках 23-го тура ФОНБЕТ-Первенства России встретились в Костроме с местным «Спартаком» и уступили с разгромным счетом 0:4.

Из-за проблем с финансированием, «Волга» отправилась в этот выезд в день игры. И почти сразу после семи часов в дороге тверские футболисты вышли на поле стадиона «Урожай» в Костроме. Неудивительно, что волжане не смогли долго противостоять одному из лидеров турнирной таблицы в группе «Запад» ПФЛ, ведущему борьбу за бронзу сезона-2016/17.

Первый гол «Спартак» забил уже на десятой минуте. Отличился защитник Валерий Сорокин. На 28-й минуте нападающий Максим Сидоров удвоил преимущество красно-белых. После перерыва на 74-й минуте полузащитник Дмитрий Калабухов довел счет до разгромного. Окончательную точку в матче точным ударом на 76-й минуте поставил полузащитник Алексей Горюшкин.

После 23 проведенных матчей тверская «Волга» имеет в своем активе 16 очков и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Владимира Антипова проведут 21 мая в Твери против подмосковного клуба «Коломна».

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Андрей Крылов
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 12
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 10