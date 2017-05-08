Спорт

Тверские борцы завоевали семь путевок на чемпионат России

6 – 7 мая в Ярославле прошел чемпионат Центрального федерального округа по греко-римской борьбе – отборочный на чемпионат страны.

Медали межрегиональной пробы и путевки на главный национальный турнир года на двух коврах спорткомплекса «Вознесенский» в восьми весовых категориях оспаривали 120 сильнейших борцов регионов центральной России.

Тверскую область в Ярославле представляли 11 спортсменов – победители и призеры регионального чемпионата. После продолжительного перерыва, связанного с травмами, в состав сборной Верхневолжья вернулся и заслуженный мастер спорта России, призер чемпионатов Европы и мира Иван Куйлаков.

Артем Манасов (в синем трико) завоевал золото ЦФО в весе до 66 кг

По итогам предварительных и финальных поединков семь тверских борцов поднялись на пьедестал почета и получили право выступить 10 – 12 июня на чемпионате России во Владимире, который откроет новый отборочный олимпийский цикл на летние Игры 2020 года в Токио. В активе сборной Верхневолжья – четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Илья Никифоров (в синем трико) стал чемпионом ЦФО в весе до 85 кг

Чемпионами ЦФО в своих категориях стали Артем Манасов (66 кг), Ислам Чараев (71 кг), Илья Никифоров (85 кг) и Андрей Петров (130 кг).

Андрей Петров (в синем трико) одолел на чемпионате ЦФО всех соперников в весе до 130 кг.

На второй ступени подиума остановился Иван Куйлаков. Самый титулованный борец Тверской области выступал вместе с Манасовым в весе до 66 кг. Он в блестящем стиле дошел до финала. Однако, выполнив отборочный норматив, отказался от поединка с земляком за первое место, решив поберечь силы для чемпионата страны.

Третьи места заняли Артур Петросян (59 кг) и Сираж Закиров (75 кг).

– Это самое успешное выступление тверских борцов на чемпионате ЦФО за последние десять лет, – отметил исполнительный директор федерации спортивной борьбы Тверской области Павел Воронин. – В неофициальном командном зачете наша сборная заняла второе место, уступив лидерство лишь атлетам Московской области. Очень надеемся, что теперь и на чемпионате России количество перейдет в качество, и мы увидим спортсменов Верхневолжья на национальном пьедестале!

Добавим, что решением федерации спортивной борьбы России чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе в 2018 году пройдет в Твери.

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Фото: Андрей Крылов
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