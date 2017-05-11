Тверские гребцы поднялись на подиум первенства России

8 – 12 мая в Краснодаре проходит первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. В четверг, 11 мая, определились победители и призеры в одиночках на дистанции 500 метров. Представители Тверской области завоевали три медали. В мужской байдарке-одиночке спортсмены Верхневолжья могли занять весь пьедестал почета, если бы не [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskie-grebcy-podnyalis-na-podium-pervenstva-rossii

8 – 12 мая в Краснодаре проходит первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет.

В четверг, 11 мая, определились победители и призеры в одиночках на дистанции 500 метров. Представители Тверской области завоевали три медали.

В мужской байдарке-одиночке спортсмены Верхневолжья могли занять весь пьедестал почета, если бы не Владислав Блинцов из Ленинградской области, который выиграл финальный заезд. Обладателем серебра здесь стал Артем Кузахметов из Вышнего Волочка. Бронзу завоевал Алексей Шикунов из Твери. На почетном четвертом месте остановился еще один тверичанин Александр Сергеев.

В женском каноэ в тройку призерок вошла 18-летняя тверичанка Алия Алмакаева. Воспитанница тренера Центра спортивной подготовки ШВСМ Андрея Гасана заняла третье место. Четвертой стала партнерша Алии по каноэ-двойке Дарья Харченко, выступающая параллельным зачетом за Ростовскую и Тверскую области.

В заключительный день соревнований, 12 мая, будут разыграны медали в гонках двоек на 500 и 1000 метров.

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