Тверской адвокат Анатолий Мукосеев стал лучшим шахматным композитором России

В Сочи завершился 25-й чемпионат России по решению шахматных композиций. В Гранд-отеле «Жемчужина» задачи на различные маты и этюды 6 и 7 мая решали 23 участника из разных регионов РФ, в их числе и четыре композитора из Твери. Это гроссмейстер Анатолий Мукосеев, международный мастер Евгений Викторов, мастер ФИДЕ Андрей Петров и кандидат в мастера спорта [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskojj-advokat-anatolijj-mukoseev-stal-luchshim-shakhmatnym-kompozitorom-rossii

В Сочи завершился 25-й чемпионат России по решению шахматных композиций.

В Гранд-отеле «Жемчужина» задачи на различные маты и этюды 6 и 7 мая решали 23 участника из разных регионов РФ, в их числе и четыре композитора из Твери. Это гроссмейстер Анатолий Мукосеев, международный мастер Евгений Викторов, мастер ФИДЕ Андрей Петров и кандидат в мастера спорта Михаил Ганжин.

По результатам шести туров на первом месте в итоговой турнирной таблице финишировал 58-летний тверской адвокат Анатолий Мукосеев. Он набрал 64 очка из 90 возможных и стал двукратным чемпионом России по решению шахматных композиций. Напомним, в первый раз Анатолий покорил национальный подиум в 2012 году, когда чемпионат проходил в Твери.

Для сравнения, серебряный призер чемпионата-2017 Александр Леонтьев из Москвы набрал 59,1 очка. Бронзовую медаль с 58 очками также завоевал москвич Дмитрий Плетнев. Евгений Викторов показал шестой результат, Андрей Петров стал седьмым, а Михаил Ганжин – 11-м.

Теперь лучшим российским шахматным композиторам, в их числе и тверичанам Анатолию Мукосееву и Евгению Викторову, предстоит выступить 12 – 15 мая на чемпионате Европы в Риге (Латвия).

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