Тверские спасатели пролетели на вертолете 170 км ради спасения мужчины в Сандово

Пациенту ЦРБ потребовалась неотложная помощь. В среду, 10 мая, из Твери в Сандово вылетел вертолет МЧС России КА-32А. На борту кроме членов экипажа находилась бригада врачей, которые летели в поселок для оказания неотложной помощи 55-летнему мужчине, который поступил в местную ЦРБ, диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской [...]

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Пациенту ЦРБ потребовалась неотложная помощь.

В среду, 10 мая, из Твери в Сандово вылетел вертолет МЧС России КА-32А. На борту кроме членов экипажа находилась бригада врачей, которые летели в поселок для оказания неотложной помощи 55-летнему мужчине, который поступил в местную ЦРБ, диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, было принято решение транспортировать мужчину в областную клиническую больницу. Пролетев 170 км, в 15:45 вертолет доставил пациента в Тверь.

Напомним, что 9 мая в областной центр из Кувшиново вертолетом КА-32А был доставлен мужчина 1959 года рождения, у которого диагностировали долевую левостороннюю пневмонию.

Экипажи Ка-32А занимаются транспортировкой медицинских бригад, больных и пострадавших, срочной доставкой медицинских грузов и оборудования, авиаразведкой лесных пожаров и паводковой обстановки. В октябре 2016 года Тверскому авиазвену МЧС России исполнилось пять лет.

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