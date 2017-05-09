Тверской боец Евгений Морозов стал победителем Кубка мира по панкратиону

Международный турнир под эгидой Всемирной федерации панкратиона (W.P.A.F.) прошел 7 мая в Москве и собрал в зале «Игровой» СК ЦСКА атлетов из 15 стран. 20-летний воспитанник тверской СШОР по видам единоборств и бойцовского клуба «Барракуда» Евгений Морозов представлял Россию в самом жестком полноконтактном разделе панкратиона среди мужчин весовой категории до 77 кг. Он провел три [...]

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Международный турнир под эгидой Всемирной федерации панкратиона (W.P.A.F.) прошел 7 мая в Москве и собрал в зале «Игровой» СК ЦСКА атлетов из 15 стран.

20-летний воспитанник тверской СШОР по видам единоборств и бойцовского клуба «Барракуда» Евгений Морозов представлял Россию в самом жестком полноконтактном разделе панкратиона среди мужчин весовой категории до 77 кг.

Он провел три упорных поединка с использованием ударной и борцовской техники и во всех добился волевых побед. В финале Евгений одолел в октагоне (клетке) Азизбека Марулова из Омска – действующего чемпиона мира по панкратиону.

– Соперники на самом деле были очень сильными. Под каждого мне пришлось выстраивать определенную тактику: с одним сделать акцент на борьбу, в том числе и в партере, с другим – на удары, – рассказал Евгений Морозов.

На церемонии чествования победителей и призеров Кубка мира Евгений Морозов был награжден золотой медалью и чемпионским поясом W.P.A.F.

– Добиться успеха в сложных боях мне помогла хорошая физическая форма, разнообразная техника и, конечно, нацеленность на результат. Теперь я получил дополнительную мотивацию, чтобы повышать свое мастерство в сфере смешанных боевых искусств и двигаться дальше, – добавил Евгений.

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