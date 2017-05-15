Тверской борец завоевал путевку на первенство Европы

13 – 14 мая в Батуми (Грузия) прошел международный турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Мухрана Вахтангадзе среди юниоров 18 – 20 лет. Лидерство в разных весовых категориях на грузинском спортивном ковре оспаривали сильнейшие борцы-юниоры из девяти стран. Конкуренцию хозяевам составили атлеты России, Германии, Ирана, Израиля, Турции, Украины, Армении и Азербайджана. В составе [...]

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13 – 14 мая в Батуми (Грузия) прошел международный турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Мухрана Вахтангадзе среди юниоров 18 – 20 лет.

Лидерство в разных весовых категориях на грузинском спортивном ковре оспаривали сильнейшие борцы-юниоры из девяти стран. Конкуренцию хозяевам составили атлеты России, Германии, Ирана, Израиля, Турции, Украины, Армении и Азербайджана.

В составе сборной России успешно выступил мастер спорта Артур Саргсян из Твери. Он защищал честь страны в весовой категории до 96 кг и, выиграв четыре схватки, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Добавим, что путь Артура к подиуму оказался не из легких. Если в 1/8 финале он очень убедительно взял верх над соперником из Германии со счетом 8:0 по баллам, то в четвертьфинале схватка с борцом из Украины складывалась довольно драматично. Тверской борец поначалу уступал – 0:4. Но затем смог переломить ход встречи и одержал волевую победу – 6:5. В полуфинале Саргсян одолел одного из самых титулованных участников турнира из Азербайджана (5:1). В финале уверенно выиграл у еще одного представителя Украины – 8:2.

– Для участников юниорской сборной России турнир в Батуми являлся последним этапом отбора для выступлений на первенстве Европы в Германии и первенстве мира в Финляндии. Артур Саргсян справился с поставленной задачей на все сто процентов. И теперь можно с полной уверенностью сказать, что именно он будет защищать честь страны на главных международных стартах года, – отметил президент федерации спортивной борьбы Тверской области, заслуженный тренер России Руслан Юсуфов.

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет пройдет в Дортмунде (Германия) 27 июня – 2 июля, первенство мира по этой же возрастной группе будет принимать в августе Финляндия.

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