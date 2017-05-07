Спорт

Тверской гребец Александр Сергеев стал победителем Кубка России

7 мая в Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ – отборочные соревнования в национальную сборную для участия в международных стартах сезона-2017.

В заключительный день представители Тверской области завоевали пять комплектов медалей – золото, серебро и три бронзы.

Наибольшего успеха добился мастер спорта международного класса Александр Сергеев. Он стал обладателем единственного тверского золота Кубка России 2017, выиграв в составе сборного экипажа байдарки-четверки финальную гонку на 1000 метров. В составе другого экипажа четверки вместе с земляками из Вышнего Волочка Игорем Калашниковым и Артемом Кузахметовым, а также Дмитрием Петайкиным из Московской области Сергеев занял второе место на дистанции 500 метров. В этой же гонке на пятисотке бронзовым призером в составе сборного экипажа четверки стал тверичанин Алексей Шикунов.

Дарья Лукина поднялась на третью ступень пьедестала почета в составе сборного экипажа женской байдарки-четверки на 500 метрах. Леонид Тильш вошел в тройку лучших каноистов страны в гонке одиночек на 5000 метров.

Таким образом, по итогам всех дней Кубка России 2017 сборная Тверской области собрала в Краснодаре коллекцию из 11 наград – одной золотой, пяти серебряных и пяти бронзовых. На пьедестал страны поднимались следующие гребцы Верхневолжья: Алия Алмакаева, Илья Первухин, Артем Кузахметов, Игорь Калашников, Александр Сергеев, Алексей Шикунов, Дарья Лукина и Леонид Тильш.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Архив Игоря Калашникова
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Сергей Собянин может помочь с ремонтом центральных улиц Твери
04 мая 2017, 19:44 16
В Твери удочку бронзовому рыбаку прикрутили изолентой
01 мая 2017, 12:50 13
В Тверской области собираются построить аквапарк
03 мая 2017, 15:32 12
Дедушка-зацепер проехал более 200 км на подножке поезда до Тверской области
02 мая 2017, 17:20 9
Средний россиянин стал пить на пол-литра водки меньше
03 мая 2017, 12:48 9
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 9