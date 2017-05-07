Тверской гребец Александр Сергеев стал победителем Кубка России

7 мая в Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ – отборочные соревнования в национальную сборную для участия в международных стартах сезона-2017. В заключительный день представители Тверской области завоевали пять комплектов медалей – золото, серебро и три бронзы. Наибольшего успеха добился мастер спорта международного класса Александр Сергеев. Он стал обладателем единственного тверского [...]

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7 мая в Краснодаре завершился Кубок России по гребле на байдарках и каноэ – отборочные соревнования в национальную сборную для участия в международных стартах сезона-2017.

В заключительный день представители Тверской области завоевали пять комплектов медалей – золото, серебро и три бронзы.

Наибольшего успеха добился мастер спорта международного класса Александр Сергеев. Он стал обладателем единственного тверского золота Кубка России 2017, выиграв в составе сборного экипажа байдарки-четверки финальную гонку на 1000 метров. В составе другого экипажа четверки вместе с земляками из Вышнего Волочка Игорем Калашниковым и Артемом Кузахметовым, а также Дмитрием Петайкиным из Московской области Сергеев занял второе место на дистанции 500 метров. В этой же гонке на пятисотке бронзовым призером в составе сборного экипажа четверки стал тверичанин Алексей Шикунов.

Дарья Лукина поднялась на третью ступень пьедестала почета в составе сборного экипажа женской байдарки-четверки на 500 метрах. Леонид Тильш вошел в тройку лучших каноистов страны в гонке одиночек на 5000 метров.

Таким образом, по итогам всех дней Кубка России 2017 сборная Тверской области собрала в Краснодаре коллекцию из 11 наград – одной золотой, пяти серебряных и пяти бронзовых. На пьедестал страны поднимались следующие гребцы Верхневолжья: Алия Алмакаева, Илья Первухин, Артем Кузахметов, Игорь Калашников, Александр Сергеев, Алексей Шикунов, Дарья Лукина и Леонид Тильш.

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