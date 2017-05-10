Тверской императорский дворец бесплатно посетили более 12 тысяч школьников региона

Проект «Нас пригласили во Дворец!» реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени. В рамках проекта в этом году бесплатные экскурсии в Тверской императорский дворец посетили уже 12 тысяч 626 школьников региона. Планируется, что «жемчужину» Верхневолжья за текущий год посетят около 33 тысяч школьников. Это учащиеся 8 - 11-х классов. «В областном бюджете 2017 года на обеспечение подвоза [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskojj-imperatorskijj-dvorec-besplatno-posetili-bolee-12-tysyach-shkolnikov-regiona

Проект «Нас пригласили во Дворец!» реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени.

В рамках проекта в этом году бесплатные экскурсии в Тверской императорский дворец посетили уже 12 тысяч 626 школьников региона. Планируется, что «жемчужину» Верхневолжья за текущий год посетят около 33 тысяч школьников. Это учащиеся 8 - 11-х классов.

«В областном бюджете 2017 года на обеспечение подвоза учащихся из муниципальных образований региона до места экскурсии предусмотрено 12,7 млн рублей, организацию питания – 3,3 млн рублей», – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Проект «Нас пригласили во Дворец!» направлен на приобщение школьников к истории и культуре России. «Очень важно, чтобы у молодежи формировалось полноценное представление об истории родного края. Повышение уровня культуры населения – вопрос, который не имеет временных границ. Поэтому этот проект будет реализовываться ежегодно», – считает губернатор Игорь Руденя.

Реставрация Тверского Императорского дворца началась в 2012 году, а в июле 2015-го генеральный подрядчик объявил о завершении работ. В апреле 2016-го его украсили подсветкой, которая выгодно подчеркивает архитектурные особенности здания. Сейчас ведется благоустройство территории, музеефикация, обустройство внутренних помещений. Открытие Императорского дворца запланировано на 2017 год. Кроме того, будут разработаны виртуальные экскурсии по дворцу.

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