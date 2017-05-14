Тверской вагонзавод получил заказ почти на 30 млрд рублей

Предприятие поставит Федеральной пассажирской компании более 600 вагонов. Тверской вагоностроительный завод и Федеральная пассажирская компания («дочка» ОАО «РЖД») заключили контракты на поставку одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2017 – 2018-х годах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, контракты с ФПК предусматривают поставку 515 одноэтажных вагонов (287 в 2017 году и 228 – [...]

https://tverigrad.ru/publication/tverskojj-vagonzavod-poluchil-zakaz-pochti-na-30-mlrd-rublejj

Предприятие поставит Федеральной пассажирской компании более 600 вагонов.

Тверской вагоностроительный завод и Федеральная пассажирская компания («дочка» ОАО «РЖД») заключили контракты на поставку одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2017 – 2018-х годах.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, контракты с ФПК предусматривают поставку 515 одноэтажных вагонов (287 в 2017 году и 228 – в 2018-м), а также 106 двухэтажных вагонов (41 – в 2017 году и 65 – в 2018-м). Общая стоимость заказа составит 29,5 млрд рублей.

В настоящее время в рамках контракта с производственной компанией «Транспортные системы» на площадке Тверского вагонзавода реализуется еще один крупный заказ – по изготовлению кузовов для 300 низкопольных трамваев «Витязь-М». Он предполагает выпуск по 100 трамваев в год в течение трех лет, начиная с 2017-го.

Добавим, что обнуление ставки НДС на железнодорожные перевозки дальнего следования позволит ОАО «РЖД» направить дополнительные средства на закупку вагонов, в том числе у Тверского вагоностроительного завода.

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