У входа в Тверской СИЗО начала работать часовня для родственников заключенных

Церковь для самих заключенных была построена в следственном изоляторе шесть лет назад. В Твери на площади Гагарина возле СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области начала работать часовня. - Теперь родственники и близкие заключенных и все желающие тоже могут здесь помолиться, заказать молебны, панихиды, - сообщают в Тверской епархии. На территории самого СИЗО в 2011 году [...]

https://tverigrad.ru/publication/u-vkhoda-v-tverskoe-sizo-nachala-rabotat-chasovnya-dlya-rodstvennikov-zaklyuchennykh

Церковь для самих заключенных была построена в следственном изоляторе шесть лет назад.

В Твери на площади Гагарина возле СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области начала работать часовня.

- Теперь родственники и близкие заключенных и все желающие тоже могут здесь помолиться, заказать молебны, панихиды, - сообщают в Тверской епархии.

На территории самого СИЗО в 2011 году открыли церковь в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных», которую построили и окормляют священнослужители и прихожане тверского Воскресенского кафедрального собора.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0