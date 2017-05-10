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У входа в Тверской СИЗО начала работать часовня для родственников заключенных

Церковь для самих заключенных была построена в следственном изоляторе шесть лет назад.

В Твери на площади Гагарина возле СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области начала работать часовня.

- Теперь родственники и близкие заключенных и все желающие тоже могут здесь помолиться, заказать молебны, панихиды, - сообщают в Тверской епархии.

На территории самого СИЗО в 2011 году открыли церковь в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных», которую построили и окормляют священнослужители и прихожане тверского Воскресенского кафедрального собора.

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