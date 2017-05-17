УМВД по Тверской области призывает пользоваться порталом Госуслуг

Через сайт www.gosuslugi.ru, в частности, можно подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости. Это сократит время ожидания подготовки необходимых документов. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде: возможность подать заявление, не выходя из дома (работы) в удобное для вас время; личное присутствие будет необходимо только при получении справки; сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, [...]

https://tverigrad.ru/publication/umvd-po-tverskojj-oblasti-prizyvaet-polzovatsya-portalom-gosuslug

Через сайт www.gosuslugi.ru, в частности, можно подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости. Это сократит время ожидания подготовки необходимых документов. Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде: возможность подать заявление, не выходя из дома (работы) в удобное для вас время;

личное присутствие будет необходимо только при получении справки;

сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в два раза - до 10 дней. Где можно зарегистрироваться: самостоятельно с домашнего или рабочего компьютера через интернет;

непосредственно в ИЦ УМВД России по Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Мира д. 1/70 (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru - вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4822) 32-93-06, 32-95-80. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

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