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УМВД по Тверской области призывает пользоваться порталом Госуслуг

Через сайт www.gosuslugi.ru, в частности, можно подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости.

Это  сократит время ожидания подготовки необходимых документов.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

  • возможность подать заявление, не выходя из дома (работы) в удобное для вас время;
  • личное присутствие будет необходимо только при получении справки;
  • сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в два раза - до 10 дней.

Где можно зарегистрироваться:

  • самостоятельно с домашнего или рабочего компьютера через интернет;
  • непосредственно в ИЦ УМВД России по Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Мира д. 1/70 (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru - вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4822) 32-93-06, 32-95-80.

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