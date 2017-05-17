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УМВД по Тверской области призывает пользоваться порталом Госуслуг
Через сайт www.gosuslugi.ru, в частности, можно подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости.
Это сократит время ожидания подготовки необходимых документов.
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
- возможность подать заявление, не выходя из дома (работы) в удобное для вас время;
- личное присутствие будет необходимо только при получении справки;
- сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в два раза - до 10 дней.
Где можно зарегистрироваться:
- самостоятельно с домашнего или рабочего компьютера через интернет;
- непосредственно в ИЦ УМВД России по Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Мира д. 1/70 (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru - вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4822) 32-93-06, 32-95-80.
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