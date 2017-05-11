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В 2018 году Тверская область планирует встретить вдвое больше круизных судов

В регионе будут развивать водные маршруты вверх по Волге.

С открытия сезона навигации Тверь приняла семь туристических теплоходов. Планируется, что всего в этом году в столицу Верхневолжья зайдет более 80 круизных судов. Игорь Руденя поручил разработать программу, чтобы уже в следующем году удвоить число лайнеров, заходящих в областной центр. По мнению губернатора, помимо Твери интересными для туристов могут быть Конаково, Старица, Городня и другие прибрежные населенные пункты. Во многих городах, расположенных у Волги, есть храмы, монастыри и другие культурные объекты.

Развитие водных маршрутов внутри региона позволит увеличить туристский поток в районы, обеспечит занятость населения и принесет положительный экономический эффект, уверен Игорь Руденя. Большие перспективы – в развитии водных путей вверх по Волге. Для этого необходимо проводить дноуглубление реки. Напомним, что такие работы предусмотрены в федеральной целевой программе по сохранению и восстановлению Волги, в которой планирует участвовать и Тверская область.

Также в регионе должна быть обеспечена необходимая для судов инфраструктура, в том числе обустроены плавучие топливно-заправочные комплексы. А в местах прибытия судов предлагается организовать торговлю сувенирами, где будут представлены местные бренды.

Наряду с привлечением гостей из других регионов в Верхневолжье планируется развивать и внутриобластной туризм. В частности, предлагается организовывать однодневные туры для жителей региона в Торопец, Вышний Волочек, Весьегонск, Старицу, Осташков и другие города.

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Комментарии: 1
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AlexIvant

"В 2018 году Тверская область планирует встретить вдвое больше круизных судов". А сейчас-то зачем новость? Ну через год бы и написали.

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