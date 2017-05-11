Новости

В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Тверской области

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Верхневолжья. Из них 179 сертификатов выдано в Твери и Калининском районе, 29 – в Торжокском районе, 28 – в Конаковском.

В этом году госпрограмме по поддержке многодетных семей исполнилось 10 лет. За это время в Тверской области было выдано 63 934 сертификата. Жилищный вопрос за счет этих средств в Тверской области решила 33 281 семья. Из них 15 952 семьи направили средства на погашение жилищных кредитов, 17 329 семей приобрели жилье без использования заемных средств и направили средства на строительство (реконструкцию) жилья собственными силами без привлечения строительной организации.

3 246 семей потратили средства маткапитала на обучение детей, 10 семей – на накопительную часть пенсии матери.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 9
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8