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В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Тверской области
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.
В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Верхневолжья. Из них 179 сертификатов выдано в Твери и Калининском районе, 29 – в Торжокском районе, 28 – в Конаковском.
В этом году госпрограмме по поддержке многодетных семей исполнилось 10 лет. За это время в Тверской области было выдано 63 934 сертификата. Жилищный вопрос за счет этих средств в Тверской области решила 33 281 семья. Из них 15 952 семьи направили средства на погашение жилищных кредитов, 17 329 семей приобрели жилье без использования заемных средств и направили средства на строительство (реконструкцию) жилья собственными силами без привлечения строительной организации.
3 246 семей потратили средства маткапитала на обучение детей, 10 семей – на накопительную часть пенсии матери.
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