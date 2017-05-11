В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Тверской области

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Верхневолжья. Из них 179 сертификатов выдано в Твери и Калининском районе, 29 – в Торжокском районе, 28 – в Конаковском. В этом году госпрограмме по поддержке многодетных семей исполнилось 10 лет. За это время в Тверской области было выдано 63 [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-aprele-sertifikaty-na-materinskijj-kapital-poluchili-460-semejj-tverskojj-oblasti

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

В апреле сертификаты на материнский капитал получили 460 семей Верхневолжья. Из них 179 сертификатов выдано в Твери и Калининском районе, 29 – в Торжокском районе, 28 – в Конаковском.

В этом году госпрограмме по поддержке многодетных семей исполнилось 10 лет. За это время в Тверской области было выдано 63 934 сертификата. Жилищный вопрос за счет этих средств в Тверской области решила 33 281 семья. Из них 15 952 семьи направили средства на погашение жилищных кредитов, 17 329 семей приобрели жилье без использования заемных средств и направили средства на строительство (реконструкцию) жилья собственными силами без привлечения строительной организации.

3 246 семей потратили средства маткапитала на обучение детей, 10 семей – на накопительную часть пенсии матери.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0