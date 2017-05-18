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В День Победы пьяный мужчина атаковал иномарки в Торжке, думая, что в них прячутся враги
Суд принял решение арестовать мужчину на два месяца.
В Торжке суд избрал меру пресечения для 45-летнего жителя поселка Красномайский, который 9 мая начал крушить машины в городе. Напомним, пьяный мужчина разбил лобовые стекла легковых автомобилей Toyota и Kia. Как сообщали в УМВД России по Тверской области, ущерб превысил 50 тысяч рублей.
- Мужчина не отрицал своей вины в повреждении чужого имущества и не возражал против заключения под стражу, пояснив при этом, что, как ему показалось, в салоне одной из этих машин на заднем сидении прячутся люди, которые за ним наблюдают, и с которыми у него за несколько минут до этого произошел конфликт, - сообщают в пресс-службе Торжокского городского суда.
Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим, был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно, не работает, жил по разным адресам в Твери, Лихославле и Торжке. В итоге суд принял решение об аресте дебошира на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Верно. Кругом одни враги! Этом мире можно доверять только себе! А мужчина молодец, предотвратил восстание машин!!!