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В Конаково прошел парад детских войск
В мероприятии приняли участие команды всех детских дошкольных учреждений города.
Парад малышковых войск прошел на центральной площади города впервые не только в Конаково, но и в Тверской области. Посмотреть на него пришли десятки жителей города и, конечно же, родители маленьких участников. Маленькие военные маршировали в форме ВДВ, артилерии, погранвойск, авиации, моряков и пехоты. Юные воины четко чеканили шаг в строю, возглавляемом воспитателями и музыкальными работники детсадов.
По итогам шествия все без исключения команды были награждены кубками, грамотами, медалями, вымпелами и сладкими подарками.
Фото: Максим Малахов, газета «Заря»
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