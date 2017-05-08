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В Конаково прошел парад детских войск

В мероприятии приняли участие команды всех детских дошкольных учреждений города.

Парад малышковых войск прошел на центральной площади города впервые не только в Конаково, но и в Тверской области. Посмотреть на него пришли десятки жителей города и, конечно же, родители маленьких участников. Маленькие военные маршировали в форме ВДВ, артилерии, погранвойск, авиации, моряков и пехоты. Юные воины четко чеканили шаг в строю, возглавляемом воспитателями и музыкальными работники детсадов.

По итогам шествия все без исключения команды были награждены кубками, грамотами, медалями, вымпелами и сладкими подарками.

Фото: Максим Малахов, газета «Заря»

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