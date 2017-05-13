В МВД России сообщили об отсутствии сбоев в работе подразделений ГИБДД

Сбои произошли из-за кибератаки. Накануне вечером из разных стран стали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком WannaCry. По данным федеральных СМИ, под удар попали не менее 74 государств, при этом наибольшее число кибератак наблюдалось именно в России, где целью хакеров стали компьютеры ряда крупных организаций и ведомств, в том числе Министерства внутренних дел. 12 мая [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-mvd-rossii-soobshhili-ob-otsutstvii-sboev-v-rabote-podrazdelenijj-gibdd

Сбои произошли из-за кибератаки.



Накануне вечером из разных стран стали поступать сообщения о массовом заражении компьютеров программой-шифровальщиком WannaCry. По данным федеральных СМИ, под удар попали не менее 74 государств, при этом наибольшее число кибератак наблюдалось именно в России, где целью хакеров стали компьютеры ряда крупных организаций и ведомств, в том числе Министерства внутренних дел.

12 мая в Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что «в связи с техническими неполадками в информационной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России оказание государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД временно не осуществляется». А утром в субботу, 13 мая, на официальном сайте регионального управления МВД России появилось следующее сообщение: «Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы».

Вечером 13 мая в МВД России сообщили о ликвидации сбоев.

«Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме», – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В настоящее время уже выпущен патч для исправления уязвимости, которая позволяла заражать компьютеры, пишут РИА Новости. Добавим, что о возобновлении работы МРЭО в Тверской области пока не сообщалось.

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