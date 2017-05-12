В полиции рассказали, где в Твери пропадала 14-летняя девочка

Школьницу искали несколько дней. Напомним, 7 мая 14-летняя школьница ушла из дома гулять и не вернулась. 8 мая с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери обратилась мать девочки. В поисках ребенка задействовали сотрудников полиции, кинолога, следователей и криминалистов Следственного комитета. Полицейские опросили соседей и одноклассников пропавшей, ориентировка с приметами подростка была направлена во все органы внутренних дел [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-policii-rasskazali-gde-v-tveri-propadala-14-letnyaya-devochka

Школьницу искали несколько дней.

Напомним, 7 мая 14-летняя школьница ушла из дома гулять и не вернулась. 8 мая с заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери обратилась мать девочки.

В поисках ребенка задействовали сотрудников полиции, кинолога, следователей и криминалистов Следственного комитета. Полицейские опросили соседей и одноклассников пропавшей, ориентировка с приметами подростка была направлена во все органы внутренних дел региона.

«Вечером 11 мая сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области майор полиции Евгений Баранов и старший лейтенант полиции Эдуард Сугян установили местонахождение несовершеннолетней», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, с 8 по 11 мая девочка находилась в квартире своих знакомых. В своем объяснении она пояснила, что никаких преступлений и других противоправных в отношении нее не совершалось. Инспекторы ПДН провели с подростком профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов. В настоящее время несовершеннолетняя находится дома.

Напомним, по факту безвестного исчезновения девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сразу после этого ребенок был найден живым.

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