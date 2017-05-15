Новости
В районах Тверской области установят новые спортплощадки и уличные тренажеры
Тема обсуждалась 15 мая на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор.
Как отметил Игорь Руденя, при выборе мест установки спортивных комплексов необходимо учитывать потребность в таких объектах, общее количество населения, наличие инфраструктуры для досуга молодежи. Установка площадок будет вестись на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов. На участие в программе было подано 43 заявки от 22 муниципалитетов. Конкурсная комиссия одобрила 40 из них.
«Многофункциональные спортивные площадки появятся в Бежецком, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Бологовском, Торжокском, Вышневолоцком, Старицком районах, поселке Белый Городок Кимрского района, а также в Каблуковском, Михайловском и Бурашевском сельских поседениях Калининского района. Кроме того, в 18 городах и районах области будет установлено 27 комплектов уличных тренажеров», – уточнили в пресс-службе регионального правительства.
По поручению Игоря Рудени каждые полгода специальная комиссия будет проверять, насколько активно новые комплексы используются по назначению.
Добавим, в общей сложности на улучшение спортивной инфраструктуры в Тверской области в этом году предусмотрено порядка 55 млн рублей. Помимо установки уличных спортплощадок и комплектов тренажеров деньги предназначены на укрепление материально-технической базы 46 спортивных школ.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти