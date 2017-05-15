В районах Тверской области установят новые спортплощадки и уличные тренажеры

Тема обсуждалась 15 мая на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор. Как отметил Игорь Руденя, при выборе мест установки спортивных комплексов необходимо учитывать потребность в таких объектах, общее количество населения, наличие инфраструктуры для досуга молодежи. Установка площадок будет вестись на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов. На участие в программе было подано 43 [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-rajjonakh-tverskojj-oblasti-ustanovyat-novye-sportploshhadki-i-ulichnye-trenazhery

Тема обсуждалась 15 мая на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провел губернатор.

Как отметил Игорь Руденя, при выборе мест установки спортивных комплексов необходимо учитывать потребность в таких объектах, общее количество населения, наличие инфраструктуры для досуга молодежи. Установка площадок будет вестись на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов. На участие в программе было подано 43 заявки от 22 муниципалитетов. Конкурсная комиссия одобрила 40 из них.

«Многофункциональные спортивные площадки появятся в Бежецком, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Бологовском, Торжокском, Вышневолоцком, Старицком районах, поселке Белый Городок Кимрского района, а также в Каблуковском, Михайловском и Бурашевском сельских поседениях Калининского района. Кроме того, в 18 городах и районах области будет установлено 27 комплектов уличных тренажеров», – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

По поручению Игоря Рудени каждые полгода специальная комиссия будет проверять, насколько активно новые комплексы используются по назначению.

Добавим, в общей сложности на улучшение спортивной инфраструктуры в Тверской области в этом году предусмотрено порядка 55 млн рублей. Помимо установки уличных спортплощадок и комплектов тренажеров деньги предназначены на укрепление материально-технической базы 46 спортивных школ.

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