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В России могут ввести налог на малодетность

Многодетные семьи растят почти 20% всех детей в стране.

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность.

Крупнов в посланном Путину проекте концепции ФЗ заявил, что многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас в стране таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране.

Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.

В частности, многодетные семьи предлагаете разделить на три категории малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки Многодетная семья определена в документе как «полная семья», кроме ситуаций со смертью одного из супругов.

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – с пятью – семью и 100 тысяч рублей – при наличии восьми и более детей, пишут «Известия».

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Комментарии: 3
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irn

"В оплачиваемые мамы" пойдут те, кто работать не хочет. Цыгане, алкоголички, и пр.
А налог на малодетность - вообще бред dash Число разводов только возрастет rofl

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tuman

Таких дураков, на кол надо сажать! Весь малый и средний бизнес в тень "ныряет"! Одни серые зарплаты впереди! Вы доиграитесь, миллионов 30, в собес придет по всей стране, с документами о официальной зарплате в 10000 и потребуют помощи на жизнь! Че делать будете?! За услуги ЖК платить скажут нечем, всех граждан страны в льготники запишите? Похоже одни ослы ТАМ собрались!

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ios7

А когда введут налог на воздух?

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