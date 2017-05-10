В России могут ввести налог на малодетность

Многодетные семьи растят почти 20% всех детей в стране. Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность. Крупнов в посланном Путину проекте концепции ФЗ заявил, что многодетные семьи в России [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-rossii-mogut-vvesti-nalog-na-malodetnost

Многодетные семьи растят почти 20% всех детей в стране.

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предусматривает, в том числе, введение налога на малодетность.

Крупнов в посланном Путину проекте концепции ФЗ заявил, что многодетные семьи в России нуждаются в поддержке. Сейчас в стране таких семей насчитывается около 6,5%, при этом они растят около 20% детей в стране.

Документ предусматривает наделение воспитания детей статусом трудовой деятельности со стажем, право на бесплатный земельный участок и введение налога для малодетных семей.

В частности, многодетные семьи предлагаете разделить на три категории малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Такое разделение позволит более четко распределить меры поддержки Многодетная семья определена в документе как «полная семья», кроме ситуаций со смертью одного из супругов.

Предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – с пятью – семью и 100 тысяч рублей – при наличии восьми и более детей, пишут «Известия».

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