В России появится единый портал персональных данных

Россияне смогут запрещать использование личных сведений по своему выбору. К 2019 году в России планируется введение портала, который позволит россиянам проверить, кто обладает их персональными данными и запретить их дальнейшее использование, сервис будет вводиться под контролем Роскомнадзора. О создании единого портала персональных данных говорится в проекте программы «Цифровая экономика», который был направлен в правительство из [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-rossii-poyavitsya-edinyjj-portal-personalnykh-dannykh

Россияне смогут запрещать использование личных сведений по своему выбору.

К 2019 году в России планируется введение портала, который позволит россиянам проверить, кто обладает их персональными данными и запретить их дальнейшее использование, сервис будет вводиться под контролем Роскомнадзора.

О создании единого портала персональных данных говорится в проекте программы «Цифровая экономика», который был направлен в правительство из Минкомсвязи в мае (есть у «Известий»). Ожидается, что данные ресурс позволит остановить бесконтрольный сбор персональных сведений у граждан.

Классическим примером сбора личных данных может быть банальное переписывание данных паспорта охранником или вахтером на входе в какое-либо учреждение. При этом остается неясным, что происходит с этими данными дальше.

Как заявил президент Фонда информационной демократии Илья Массух, портал персональных данных позволит систематизировать этот процесс и создать требования к сбору личных данных. Сбор сведений необходимо будет фиксировать на портале.

– Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить, – сказал Массух.

Особенностью портала будет возможность для пользователя не только увидеть, кто использует его личные данные, но и запретить их дальнейшее применение той или иной организацией.

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