Новости

В России появится единый портал персональных данных

Россияне смогут запрещать использование личных сведений по своему выбору.

К 2019 году в России планируется введение портала, который позволит россиянам проверить, кто обладает их персональными данными и запретить их дальнейшее использование, сервис будет вводиться под контролем Роскомнадзора.

О создании единого портала персональных данных говорится в проекте программы «Цифровая экономика», который был направлен в правительство из Минкомсвязи в мае (есть у «Известий»). Ожидается, что данные ресурс позволит остановить бесконтрольный сбор персональных сведений у граждан.

Классическим примером сбора личных данных может быть банальное переписывание данных паспорта охранником или вахтером на входе в какое-либо учреждение. При этом остается неясным, что происходит с этими данными дальше.

Как заявил президент Фонда информационной демократии Илья Массух, портал персональных данных позволит систематизировать этот процесс и создать требования к сбору личных данных. Сбор сведений необходимо будет фиксировать на портале.

– Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить, – сказал Массух.

Особенностью портала будет возможность для пользователя не только увидеть, кто использует его личные данные, но и запретить их дальнейшее применение той или иной организацией.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского драмтеатра
16 мая 2017, 18:13 19
Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
В Твери легковушка протаранила остановку
17 мая 2017, 08:52 11
В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил школьника и отобрал у него рюкзак
13 мая 2017, 16:42 10
Жителей Твери, выбрасывающих посреди улиц мусор, «ловит» скрытая камера
16 мая 2017, 12:45 10