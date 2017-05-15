В СИЗО ухудшилось состояние здоровья экс-руководителя «Тверской генерации» Яна Горелова

Аллергия арестанта может привести к бронхоспазму и удушью. В понедельник, 15 мая, Следственное управление СКР по Тверской области сообщило о предъявлении обвинения экс-руководителям «Тверской генерации» Яну Горелову и Сергею Горохову, а так же бывшему учредителю этой теплоснабжающей компании Игорю Кулешову. Поясним: на самом деле обвиняемыми Горохов и Горелов стали еще в сентябре 2016 года, в [...]

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Аллергия арестанта может привести к бронхоспазму и удушью.

В понедельник, 15 мая, Следственное управление СКР по Тверской области сообщило о предъявлении обвинения экс-руководителям «Тверской генерации» Яну Горелову и Сергею Горохову, а так же бывшему учредителю этой теплоснабжающей компании Игорю Кулешову. Поясним: на самом деле обвиняемыми Горохов и Горелов стали еще в сентябре 2016 года, в течение 10 суток после их задержания и ареста. Но тогда это было так называемое «дежурное» обвинение, как того требует УПК. Теперь обвинение можно назвать официальным.

Преступления, в которых обвиняют экс-руководителей ТГ, относятся к категории тяжких. Здесь и мошенничество на сумму 1 млрд 34 млн рублей в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и фактический срыв отопительного сезона 2015 - 2016 годов в Твери из-за многочисленных прорывов на теплосетях и так далее.

Игорь Кулешов находится под подпиской о невыезде, а вот Горохов и Горелов уже 8 месяцев сидят в СИЗО, и изменить меру пресечения, скажем на домашний арест или залог, им не удалось.

- Обвинение предъявили на прошлой неделе, - рассказал Tverigrad.ru адвокат Сергея Горохова Максим Харченко. - По смыслу там тоже самое, что и было. Предполагаемые факты преступной деятельности которые раньше рассматривались, они и сейчас там указаны. Если в таком виде оно будет утверждено в суд, тогда можно будет говорить, что это окончательное обвинение. как себя чувствует Сергей Владимирович? В целом, нельзя сказать что плохо, но есть проблемы со здоровьем в силу нахождения в СИЗО.

Тем временем, адвокат Яна Горелова Роман Розенберг сообщил корреспонденту Tverigrad.ru, что состояние его клиента в СИЗО ухудшилось с наступлением весны.

- У Яна Александровича обострился поллиноз, сезонное заболевание, аллергия (на пыльцу растений, - Ред), плюс астма, - пояснил адвокат. - Могут происходить бронхоспазмы. Если ему вовремя не оказать помощь, он будет задыхаться, наступит спазм, надо будет делать капельницу, искусственную вентиляцию легких...

Напомним, что в середине марта Горелову и Горохову отказались изменять меру пресечения по медицинским показателям, у арестантов есть хронические заболевания, но они не входят в перечень тех, которые препятствовали бы содержанию под стражей.

Кроме того, напомним, что 15 марта следователь по особо важным делам следственного управления СК России по Тверской области Андрей Шульгин обещал корреспонденту Tverigrad.ru закончить уголовное дело Горохова-Горелова в течение трех месяцев, то есть к 15 июня. Как видим, обвинение уже предъявлено. В суд дело попадет лишь после того, как обвинительное заключение утвердит прокуратура.

Версии следствия

«Кулешов являясь генеральным директором ООО «Промтехлит» и одним из учредителей ООО «Тверская генерация» выступил организатором и руководителем преступных действий Горохова в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Промтехлит» в виде пополнения его оборотных средств на сумму 385 миллионов 530 тысяч рублей. Сергей Горохов от лица ООО «Тверская генерация» действуя в сговоре с Игорем Кулешовым подписали договоры процентного займа на указанную сумму, в соответствии с которыми денежные средства перешли на расчетные счета ООО «Промтехлит», финансовое состояние которого не подразумевало исполнения возникших обязательств».

«В период с 1 июня по 21 декабря 2015 года Горелов и Горохов в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «ТЭК» подписали договоры купли-продажи, предметом которых являлись магистральные теплосети ООО «Тверская генерация», повлекшие отчуждение имущества в пользу ООО «ТЭК» на общую сумму не менее 317 миллионов 504 тысячи рублей, также подписали договоры аренды указанных магистральных теплосетей, согласно которым «ТЭК» передавало в аренду «Тверская генерация» теплосети последнего Общества в аренду на основании которых «Тверская генерация» перечислила в адрес «ТЭК» более 37 миллионов 968 тысяч рублей и договоры купли-продажи векселей, согласно которым «Тверская генерация» приобрела у «ТЭК» ничем не обеспеченные векселя, перечислив в качестве оплаты по данным договорам 278 миллионов 350 тысяч рублей».

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