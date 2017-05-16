В тизере фильма «Прощаться не будем» использовали реальные съемки пожара в Детской областной больнице Твери

Накануне компания «Russian Film Group» опубликовала тизер к фильму об оккупации Калинина тверского режиссера Павла Дроздова. Октябрь 1941 года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин, чтобы захватив его и открыть себе прямой путь на Москву. На защите города - всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага - эшелоны пятой стрелковой [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tizere-filma-proshhatsya-ne-budem-ispolzovali-realnye-semki-pozhara-v-detskojj-oblastnojj-bolnice-tveri

Накануне компания «Russian Film Group» опубликовала тизер к фильму об оккупации Калинина тверского режиссера Павла Дроздова.

Октябрь 1941 года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин, чтобы захватив его и открыть себе прямой путь на Москву. На защите города - всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага - эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты и шпионы намерены сделать все, чтобы этого не случилось.

Так как местом действия является Калинин, съемки фильма проходили в Твери. Самые внимательные зрители смогли заметить в тизере кадры реального пожара в Детской областной клинической больнице Твери, снятые Сергеем Тереховым.

В тизере использованы всего два плана с пожара, произошедшего в ночь на 14 февраля. Перед тем, как стать частью фильма, кадры прошли ретушь: из них убрана пожарная техника, тушившая здание, и уличные фонари. Несомненно, пожар позволил съемочной группе сэкономить на спецэффектах и компьютерном монтаже. Правда, некоторые тверичане, заметившие реальный пожар в тизере отнеслись к этому негативно.

Премьера фильма запланирована на осень 2017 года.

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