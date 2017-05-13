Вышел полноценный тизер фильма «Прощаться не будем»

Тизер к фильму об оккупации Калинина тверского режиссера Павла Дроздова опубликовала компания «Russian Film Group». Съемки картины проходили в Твери. Октябрь 1941 года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города – всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать [...]

https://tverigrad.ru/publication/vyshel-polnocennyjj-tizer-filma-proshhatsya-ne-budem

Тизер к фильму об оккупации Калинина тверского режиссера Павла Дроздова опубликовала компания «Russian Film Group».

Съемки картины проходили в Твери.

Октябрь 1941 года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города – всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты и шпионы намерены сделать все, чтобы этого не случилось...

В ролях: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Сергей Горобченко, Ксения Петрухина, Артур Ваха, Алена Чехова, Андрей Смоляков, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Пескова, Елена Захарова, Андрей Чадов, Дагун Омаев, Ксения Алферова, Анатолий Гущин и другие.

Премьера фильма запланирована на осень 2017 года.

Самые внимательные зрители могут выиграть билеты в кино. «Russian Film Group» опубликовала у себя на страницах в Instagram и во «Вконтакте» две разные версии тизера. Приз получит тот, кто первым даст правильный ответ.

«Подсказка от нас: присмотритесь внимательно ко всем героям... в одной из версий мы скрыли одного персонажа, – подсказывают создатели.

Ответы можно присылать в комментариях.

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