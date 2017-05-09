В Твери 28 тысяч человек прошли под дождем и снегом в строю «Бессмертного полка»

Участники акции прошли от стелы «Тверь - город воинской славы» до обелиска Победы под крики «Ура!» и «Слава народу-победителю!». Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Твери стала акция «Бессмертный полк». Она проходит не первый год и каждый раз собирает все больше тверичан. Шествие началось в 15:00. Во главе колонны - военнослужащие и кадеты, которые [...]

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Участники акции прошли от стелы «Тверь - город воинской славы» до обелиска Победы под крики «Ура!» и «Слава народу-победителю!».

Одним из центральных событий празднования Дня Победы в Твери стала акция «Бессмертный полк». Она проходит не первый год и каждый раз собирает все больше тверичан.

Шествие началось в 15:00. Во главе колонны - военнослужащие и кадеты, которые несут многометровую копию Знамени Победы. Следом на УАЗах везут ветеранов, а затем нога в ногу школьники проносят «Полотно Памяти», сшитое два года назад более чем из трех с половиной тысяч «солдатских платков» с именами фронтовиков. И наконец по главной улице Твери идет сам бессмертный полк из тысяч тверичан.

Согласно официальной статистике, в этом году в ряды «Бессмертного полка» встали 28 тысяч человек.

Шествие поистине грандиозное, и вдоль всего маршрута «Бессмертного полка» на тротуарах улицы Советской с заготовленными табличками с фронтовыми портретами своих родственников стоят горожане, которые присоединяются к рядам «полка».

В колонне первые лица региона: губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с семьей, председатель областного парламента Сергей Голубев, Главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава Твери Александр Корзин, глава администрации города Алексей Огоньков, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Уже под самый финал шествия, когда «Бессмертный полк» прошел Городской сад, начался небольшой дождь со снегом, который вскоре усилился. Но непогода людей не испугала. Кто-то, конечно, открыл зонтики, а кто-то так и продолжил идти, еще выше подняв портрет своего героя Великой Отечественной.

Военнослужащие и ветераны, державшие на своих руках Знамя Победы, дружно запевали фронтовые песни.

А оркестр Академии ВА ВКО им. Жукова вторил им в аккомпанемент. В самом «Бессмертном полку» песен в этот раз не было слышно, но зато на всю Советскую доносилось громогласное «Ура!». А рядом, чуть тише, выкрикивали лозунги «Слава народу-победителю!» и «За Родину!».

Когда уже изрядно намокшее Знамя Победы принесли к обелиску, дождь как по мановению волшебной палочки прекратился и выглянуло солнце, а ветеранов встречали бурными аплодисментами. Со сцены уже, согласно расписанию, объявили Минуту молчания, а люди все продолжали прибывать на площадь. «Бессмертный полк» растянулся почти на два километра...

Когда колонна уже окончательно завершила свое шествие, а за ними на площадь въехали автомобиль скорой помощи и ГАЗ джип-клуба «Лебедушка», сопровождавшие их, вновь начался дождь. Но участники акции уже отправились по домам.

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