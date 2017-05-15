В Твери бродячая собака набросилась на 8-летнюю девочку

Инцидент произошел в поселке Химинститута днем 8 мая. Девочка гуляла в сквере неподалеку от ДК «Синтетик», рядом с детской площадкой в самом центре поселка, когда на нее набросилась бродячая собака. Как только ребенок сообщил о случившемся родителям, её сразу же доставили в травмпункт городской больницы № 6. К счастью, девочка отделалась не тяжелыми травмами. «Укус [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-brodyachaya-sobaka-nabrosilas-8-letnyuyu-devochku

Инцидент произошел в поселке Химинститута днем 8 мая.

Девочка гуляла в сквере неподалеку от ДК «Синтетик», рядом с детской площадкой в самом центре поселка, когда на нее набросилась бродячая собака. Как только ребенок сообщил о случившемся родителям, её сразу же доставили в травмпункт городской больницы № 6. К счастью, девочка отделалась не тяжелыми травмами.

«Укус пришелся вскользь. Только в одном месте прокус сильный. Но обошлось без накладывания швов, хотя и с прививками от бешенства», рассказал Tverigrad.ru отец пострадавшего ребенка Юрий.

Медики в больнице, куда девочка попала с укусами, рассказали родителям потерпевшей, что это не единичный случай, когда в поселке Химинститута собака набрасывается на людей. К ним из поселка уже поступали пациенты с собачьими укусами. Местные жители тоже жалуются на регулярные нападения бродячих собак и их агрессивное поведение.

На этот раз собака явно была одиночкой, хоть и бездомная. Рыжая, около 40 сантиметров в холке - именно так ее описала пострадавшая девочка. Несмотря на то, что с момента нападения прошло уже полторы недели, пёс, похожий по описанию, до сих пор обитает в парке, а прохожие подкармливают его.

Помимо сквера дети часто видели эту собаку рядом с заброшенной школой.

Не исключено, что она просто отбилась от стаи, обосновавшейся в трехэтажном здании, пустующем уже с десяток лет. О том, что бывшая школа превратилась в логово для бродячих псов, рассказала местная молодежь.

«Мы как-то раз пошли после уроков в эту заброшенную школу, и там увидели стаю собака, еле убежали оттуда, когда они на нас залаяли», - пожаловались корреспонденту Tverigrad.ru местные мальчишки, гуляющие в парке после уроков.

Как позднее выяснилось, заброшенное здание и в самом деле облюбовал настоящая собачья семья. По словам местных, всего в этой стае 15-17 особей, при том - разных поколений. Когда корреспондент Tverigrad.ru подошел к школе, то на территории вокруг нее можно было насчитать восемь развалившихся на лужайке и под кустами собак. Завидев незнакомца, они поднялись и с недобрым оскалом ретировались в сторону школы.

Питаются одичавшие животные в основном по ночам, находя провизию в мусорных контейнерах, установленных в округе.

Но и в поселке есть добродушные люди, подкармливающие их. Рядом с забором заброшенной школы можно найти миски с остатками собачьей еды. Рыжая собака, покусавшая 8-летнюю девочку, тоже не просто так обитает в парке - она здесь прикормилась и отдельно взятые прохожие не прочь кинуть ей кусок чего-нибудь съедобного.

Напомним, поселок Химинститута уже имеет «дурную славу», благодаря бродячим собакам. В марте 2015 года стая собак набросилась на женщину, которая шла по грунтовой дороге вдоль электростанции за предприятием ВНИИСВ. От полученных травм женщина скончалась на месте нападения. После трагического инцидента подрядчик, занимавшийся на тот момент отловом собак, отчитался, что стая ликвидирована. Но как можно увидеть на сегодняшний день, бродячие собаки продолжают терроризировать жителей поселка.

В администрацию Московского района уже поступали неоднократные сообщения об этой стае.

Но подрядчик, взявший на себя ответственность по отлову собак - организация из поселка Рамешки - не спешит исполнять свои обязательства. «Охотники» находят отговорки, что стаю сложно вычислить. Однако как убедился корреспондент Tverigrad.ru, собаки совсем не прячутся в лесной глуши, и найти их в поселке не составит труда. Было бы желание работать.

Как сообщили Tverigrad.ru в пресс-службе городской администрации, сейчас районные чиновники ведут претензионную работу в отношении компании.

Если же «ловцы собак» в ближайшее время не возьмутся за ум и не выйдут на охоту, то им грозит расторжение контракта.

Добавим, что ранее в Тверской городской думе всерьёз озаботились вопросом отлова безнадзорных животных и ужесточения требований законодательства в этой сфере.

- Мы будем сейчас стремиться, чтобы на конкурс вышла организация, которая обладает потенциалом для профессионального отлова животных, передержки и лечения. Для этого в конкурсной документации будут прописаны очень жесткие условия. Чтобы не проходили на отлов животных организации из Рамешек, как в прошлом году, - заявил на одном их заседаний глава Твери Александр Корзин.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0