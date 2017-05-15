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Следователи проводят проверку по факту нападения собаки на девочку в Твери

После публикации на сайте Tverigrad.ru в СУ СКР по Тверской области заинтересовались бродячими собаками, оккупировавшими поселок Химинститута.

Напомним, 6 мая в поселке в парке рядом с ДК «Синтетик» бродячая собака набросилась на 8-летнюю девочку. Ребенка с укусами доставили в больницу. К счастью, травмы оказались легкими - швы накладывать не пришлось.

- По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по Тверской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что администрация Московского района ведет претензионную работу в отношении компании, отвечающей за отлов безнадзорных животных в Твери. Наглядный пример недобросовестной работы организации из Редкино - стая собак в поселке Химинститута, обжившаяся на территории заброшенной школы.

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Комментарии: 1
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Владимир Беляев

Хорошо бы нападали только на чиновников,не так обидно.

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